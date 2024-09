Découverte : Astro Bot

En attendant mon test qui arrivera dans les semaines qui viennent, j'ai profité de ce dimanche pour dépoussiérer un peu la page Twitch de Factor et y streamer deux bonnes heures d' Astro Bot , assez éloignées dans le jeu. Ça vous donnera un bon aperçu de ce titre qui coche définitivement toutes les cases du fun et du gameplay juste sa-tis-fai-sant. Bon visionnage !À noter que j'avais évoqué le fait que le jeu profite des fonctionnalités VRR/120Hz des TV. Malgré un comportement de ma TV Sony qui m'a fait penser que ce serait le cas, il semble que ce mode ne soit pas intégré au jeu en l'état et qu'il tourne juste à 60 FPS sans un pet de travers, désolé.