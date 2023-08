Deconstructeam et le dessous des cartes

Les auteurs du fantastique The Red Strings Club sont de retour avec un nouveau jeu appelé The Cosmic Wheel Sisterhood. Il s'agit toujours de raconter des histoires avec des décors tout en pixels sauf que les cartes de tarot ont remplacé les cocktails. On joue le rôle de Fortuna, une diseuse de bonne aventure qui a du s'exiler pendant 200 ans et qui tente de reconnecter avec ses anciennes amies sorcières.Comme les autres jeux Deconstructeam, la BO est composée par fingerspit et les premiers retours sont plutôt bons. Le jeu semble comporter quelques surprises et vous permet de créer votre propre jeu de tarot divinatoire. Ca vient de sortir sur Steam et Switch.