Death Stranding : Sam Bridges se prend la tête

Death Stranding sortira le 2 Juin sur Steam et l' Epic Games Store . Au programme de cette version PC : un framerate débloqué, un mode photo, le support des écrans larges et une promotion croisée surréaliste avec Half-Life sous forme d'accessoires cosmétiques pour Sam. Si vous trouvez bizarre de voir Norman Reedus porter un headcrab, dites vous qu'il vient probablement d'affronter une baleine-monstre mazoutée au lance-roquettes.Cette version PC comportera aussi la BO dont 10 pistes inédites. Par BO, comprenez le score à savoir la musique composée pour l'occasion par Ludvig Forssell. La musique zen de Low Roar est sur Spotify et dans toutes les bonnes crèmeries numériques.