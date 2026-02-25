ACTU
Death Stranding 2 : On The Cheap
par CBL, email @CBL_Factor
Nixxes a posté des infos sur le portage PC de Death Stranding 2 dont un tableau détaillant les différentes config recommandées en fonction du framerate, de la résolution et du niveau de détails. Il semble que le tout soit bien optimisé et ne soit pas trop gourmand niveau RAM. Il est question d'une GTX 1660 et d'un Ryzen 3 3100 pour la config mini. Apparemment il y a même une préselection "consoles portables".
Comme d'habitude, le jeu supportera les écrans 21:9 et 32:9 et tous les upscalers modernes : DLSS 4, FSR 4 et XESS 2. Mais en plus vous pourrez tester Pico, l'upscaler de Guerrilla développé spécialement pour leur moteur Decima. C'est compatible avec toutes les cartes graphiques et est utilisé par la version PS5 du jeu donc on imagine que c'est une solution 100% GPU.
