ACTU
Death Stranding 2 débarque à 2 millions d’exemplaires
par Buck Rogers, email
Suite directe du premier Death Stranding, qui avait marqué les esprits en 2019 par son gameplay atypique et son univers déroutant et sorti en juin 2025, Death Stranding 2: On the Beach avait poursuivi la vision de Hideo Kojima himself sans chercher à la normaliser. Là où le premier épisode avait plutôt divisé les joueurs, cette suite avait tenté d’affiner la formule tout en conservant son identité.
C’est ainsi que le jeu vient de dépasser les 2 millions de ventes, porté par une sortie PC le 19 mars dernier qui a relancé la dynamique. Côté presse, l’accueil a été largement enthousiaste, saluant une expérience plus maîtrisée et aboutie. Du côté des joueurs, la réception salue une œuvre unique, d’autres moins nombreux restent néanmoins hermétiques à son rythme ainsi qu’à son gameplay.
C’est ainsi que le jeu vient de dépasser les 2 millions de ventes, porté par une sortie PC le 19 mars dernier qui a relancé la dynamique. Côté presse, l’accueil a été largement enthousiaste, saluant une expérience plus maîtrisée et aboutie. Du côté des joueurs, la réception salue une œuvre unique, d’autres moins nombreux restent néanmoins hermétiques à son rythme ainsi qu’à son gameplay.