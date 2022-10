Dead Space sort de l'ombre

On se plaignait il y a quelques jours de ne pas voir beaucoup d'images du remake de Dead Space , et il faut croire que Electronic Arts et Motive nous ont entendus puisqu'un premier trailer du jeu vient d'être mis en ligne. Isaac Clarke qui arpente l'USG Ishimura dans sa combinaison de soudeur de l'espace, nécromorphes dégueus, démembrements et morts violentes : pas de doute, on est bien devant Dead Space. Le jeu semble plutôt joli sans non plus casser des briques, et on espère que ce vilain cap à 30 FPS de la vidéo ne se retrouvera pas dans le produit final.Dead Space est attendu (pour l'instant) le 27 janvier sur PC, PS5 et Xbox Series, et on peut donc le féliciter de prendre la décision audacieuse d'abandonner enfin les consoles de vieille génération.