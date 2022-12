Dead Island 2 : attention chérie, ça va trancher

Récemment repousé une nouvelle fois (mais qu'est-ce que deux mois de plus après près de dix ans), Dead Island 2 a droit a une nouvelle vidéo étonamment longue pour ce qu'elle a à raconter, à savoir nous montrer qu'il sera possible de tuer des zombies de toutes tailles avec un arsenal varié composé d'armes de mélée, de flingues, et même de super-pouvoirs de zombies. On espère que le jeu en aura suffisamment sous le pied pour ne pas être très vite lassant, d'autant plus que contrairement à un Dying Light 2 qui se prend très au sérieux, le jeu de Dambuster et Deep Silver adopte lui un ton décalé/vulgos qui pourrait vite taper sur le système.