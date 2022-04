Dans l'espace, personne ne vous entendra coopérer

Suite au succès d'Overcooked, une série de clones ont été développés par la concurrence souvent avec Unity. Citons par exemple Tools Up! (rénovation) ou Moving Out (déménagement). Il y en a tellement qu'il existe même un sous-genre qu'on pourrait appeler "Overcooked dans l'espace". Le premier jeu du genre était Catastronauts dans lequel il faut s'entraider pour que son vaisseau survive aux périls de l'espace : éruptions solaires, vaisseaux ennemis, coéquipiers incompétents...Puis il y a eu Out Of Space dans lequel on joue les nettoyeurs de l'espace en se débarassant de la vermine alien occupant des vaisseaux abandonnés à coups de seaux d'eau et de balai. C'est assez marrant mais pas mal buggué et la prise en main est un peu frustrante. This Means Warp vient de sortir en early access et reprend le concept de Catastronauts en accentuant le côté FTL vu qu'il faut progressivement améliorer son vaisseau et que tout est généré de manière procédurale. Fueled Up est aussi inspiré de Catastronauts mais en accentuant cette fois le côté Overcooked avec plein de micro-tâches à effectuer pour conserver le vaisseau en un seul morceau. Le jeu n'a pas encore de date de sortie à part un vague 2022. Enfin on se doit de citer l'excellent Lovers In A Dangerous Spacetime qui est sorti avant Overcooked. L'aspect micro-gestion se limite à décider qui fait quoi entre les différents postes (canons, boucliers, pilotage...) mais le résultat est super prenant et super mignon.