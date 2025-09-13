ACTU
Daimon Days
par CBL, email @CBL_Factor
On en a causé vite fait de Daimon Blades pendant la Gamescom mais ça mérite une news à part et pas uniquement car notre __MaX__ national est le compositeur atitré de Streum On Studio. Il s'agit donc d'une préquelle/spin-off à E.Y.E Divine Cybermancy vu que le jeu se passe 2000 ans avant le FPS-RPG du studio. Pour Daimon Blades, Streum On a abandonné les flingues au profit de combats à l'arme blanche. On joue le rôle d'un moine-combattant de l'ordre de Secreta qui est en charge de purger de l'hérétique dans les royaumes daimoniaques.
On va donc se promener dans des environnements cyclopéens à la DA très marquée afin de latter la tronche à tout ce qui a un peu trop de cornes ou pas assez d'yeux. Il s'agit d'un roguelike et chaque run permet de booster son équipement et de débloquer de nouvelles compétences afin de survivre plus longtemps. Ca se joue seul ou jusqu'à 4 en co-op et on nous promet 9 biomes, 20 familles d'ennemis et 4 boss pour la sortie en évaluation précoce le
3 septembre le 6 octobre sur Steam.
