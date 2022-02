Cyberpunk 2077 : le patch 1.5 est là

Après des mois de silence et de travail dans l'ombre, CD Projekt RED a enfin sorti un nouveau patch pour son Cyberpunk 2077 mal né. On en attendait beaucoup, sûrement trop, et c'est pourquoi on reste un peu sur notre faim.Commençons par la plus grosse nouveauté : le jeu a enfin droit a des versions dédiées aux nouvelles consoles, qui n'auront plus à se contenter des versions old gen en mode rétrocompatibilité. Sur PS5 et Xbox Series X, vous aurez le choix entre du 4K60 sans ray tracing, ou du 4K30 avec ray tracing. Vu que le RT sur consoles se limite aux ombres et ne vient pas avec tous les effets présents sur la version PC, on vous conseille de faire l'impasse sur le RT et de profiter des 60 FPS. Si vous avez une Xbox Series S en revanche, le choix sera vite fait : ça sera 1440p à 30 FPS, sans RT.Passons au nouveau contenu, car il y en a , et pas juste une nouvelle veste à la con. CDPR profite en effet de ce gros patch pour offrir à tout le monde de nouvelles choses à faire et surtout de nouveaux moyens de claquer son pognon durement gagné. Deux nouvelles armes font leur apparition chez l'armurier, mais surtout, on pourra customiser la décoration de son appartement (la couleur des murs et de quelques éléments de mobilier, en fait). Et si jamais vous en avez marre de la piaule de base de V, pas de problème : vous pourrez louer jusqu'à quatre nouveaux appartements en ville, chacun avec leurs propres agencements et décorations. Chacune de ces planques contiendra son propre coffre pour y ranger son matos qui, à la manière de ceux de Resident Evil, communiqueront tous entre eux. Enfin, si vous en avez marre de la tronche de votre V, vous pourrez aussi la modifier en vous regardant dans le miroir. Notons que ces modifications ne concernent que les coupes et couleurs de cheveux et le maquillage, mais c'est déjà bien pour un jeu qui se joue uniquement en vue à la première personne.En plus de ces nouveautés de contenu, CDPR a revu énormément de systèmes de jeu. Les perks ont été totalement refondus, certains ont été supprimés, d'autres ajoutés, tout a été agencé différemment, à tel point que si vous rechargez une sauvegarde existante, tous vos points d'XP auront été retirés pour que vous puissiez les redistribuer avec ce nouveau système. L'IA des ennemis a été améliorée, pour des combats un peu plus amusants durant lesquels les adversaires se cachent ou vous contournent. En dehors des combats, on nous parle aussi d'une meilleure IA pour les NPC, qui réagiront si jamais vous vous mettez à tirer dans la foule, soit en prenant la fuite, soit en sortant leur propre pétard pour se joindre à la fête.Les véhicules aussi ont été retouchés : la physique a été revue, aussi bien pour les voitures que les motos, et la vue interne devrait être maintenant à peu près utilisable. De la même manière que les piétons paniqueront si vous tirez dans le tas, les véhicules alentours pourront également tenter de fuir, éventuellement en roulant sur le trottoir, quitte à provoquer des carambolages. Enfin, nouvelle feature et pas des moindres : les motos ont maintenant des jantes lumineuses, sûrement pour aller plus vite.Pour le reste, on nous promet de nombreux ajouts de quality of life : la carte de la ville est maintenant plus lisible, avec entre autres des icônes mieux différenciées entre missions principales et quêtes annexes ; l'économie a été rebalancée, avec des missions qui rapportent plus et des objets (notamment les voitures) moins hors de prix ; les missions de fixers n'arriveront plus en flux incessant, et demanderont que vous gagniez en réputation au préalable pour en débloquer de nouvelles ; les personnages "romançables" pourront être contactés plus souvent et proposeront plus d'interactions ; il sera possible de rejeter certains appels et de recevoir un SMS à la place ; on pourra maintenant assigner une touche dans la version PC du jeu pour simplement marcher... On nous promet également que le patch corrige encore une fois des bugs par milliers, et que enfin, les véhicules et NPC ne devraient plus disparaitre dès qu'on tourne la tête. Bienvenue en 2022.Du coup, tout ça c'est pas mal, on ne va pas faire la fine bouche, mais on en attendait quand même un peu plus. On espérait par exemple enfin un vrai système de métro pour se déplacer en ville (un mod le fait déjà très bien), on espérait de nouvelles missions, on espérait une police qui ressemble enfin à quelque chose et ne se contente pas de se matérialiser miraculeusement dans votre dos même au milieu du désert... Pour tout ça, il faudra soit encore attendre si on est optimiste, soit faire définitivement une croix dessus. CDPR n'a pour le moment rien dit concernant l'avenir du jeu à court, moyen et long terme, et même si on s'attend à voir débarquer des patchs 1.51, 1.52... dans les semaines qui viennent pour corriger les nouveaux bugs qui n'auront pas manqué d'apparaitre avec cette version 1.5, on se sait pas trop ce que l'équipe a dans les cartons pour son jeu. Enfin, les versions consoles old gen quant à elles vont commencer à être gentiment laissées sur le bord de la route : elles ne bénéficieront en effet pas du nouveau système de gestion de la foule ajouté dans ce patch. Vu que toutes les "optimisations" depuis un an avaient consisté à retirer à peu près tous les passants, ce n'est pas vraiment une surprise.Quoi qu'il en soit le patch 1.5 est dispo dès maintenant, le change log complet est dispo ici et fait comme d'habitude plusieurs kilomètres, et si vous êtes possesseur d'une PS5 ou d'une Xbox Series, vous pouvez même essayer une version limitée à cinq heures de jeu, dont vous pourrez ensuite récupérer la progression si vous décidez de passer à la caisse.