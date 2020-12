Cyberpunk 2077 : et le streaming dans tout cela ?

C'est le moment de gloire pour Stadia ! Le service de Google communique à fond sur le fait que chez eux Cyberpunk 2077 tourne sans problème et qu' il n'y a pas besoin de télécharger de patchs . Bon après la version Stadia ne comportera jamais de ray-tracing à moins que Google ne se décide à renouveller tous ses serveurs et elle est en retard niveau patchs (1.02 contre 1.04 sur les autres plateformes). Si le streaming vous branche, il semble plus judicieux de le prendre sur Steam et d'utiliser GeForce Now. Ceci étant dit, on rappelle que Stadia vous offre un Chromecast Ultra et une manette si vous prenez le jeu.Pendant ce temps, CD Projekt RED a publié un gros mea culpa à propos des versions console ancienne génération à base de "on aurait du faire en sorte qu'elles fonctionnent correctement" et promet de rectifier le tir dans les mois à venir. Ceci étant dit, le studio remboursera tous les mécontents jusqu'au 21 décembre. Comme d'habitude, quand un jeu sort buggué, les fans viennent à la rescousse. Un premier patch non-officiel pour améliorer les performances vient de sortir . Il fera une grosse différence pour ceux qui un processeur AMD car il active le SMT, l'HyperThreading d'AMD. ( Source de la vignette