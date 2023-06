Cyberpunk 2077 : Enhanced Edition

L'addon Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077 semble être une bonne raison de refaire un tour dans Night City mais ce ne sera pas la seule. En plus d'ajouter trois tonnes de contenus, CDPR a revu de fond en comble le jeu : IA, arbres des compétences, poursuites en voiture, flics, interface, loot, difficulté... Et le plus beau : vous ne serez même pas obligé d'acheter Phantom Libery pour en profiter. La plupart de ces nouveautés sortiront sous forme d'un patch pour le jeu de base. On pourra enfin faire des choses comme utiliser son flingue dans sa caisse ou son katana en moto et le jeu devrait être bien plus proche de ce qui avait été promis à la base. Vivement !