ACTU
Cthulhu: The Cosmic Abyss, démo sous haute pression
par Buck Rogers, email
Dans les profondeurs de l’océan, peut-être que l’on vous entendra crier, ou pas. Enfin, ça dépend. Il faudra demander à Cthulhu: The Cosmic Abyss qui se laisse approcher via une démo jouable, sur Steam tout du moins, donnant un premier aperçu d’un thriller narratif qui se veut aussi inquiétant qu’ambitieux.
Attendu pour le 16 avril qui vient, et développé par le studio français Big Bad Wolf qui avait déjà officié sur The Council et Vampire: The Masquerade - Swansong, le jeu veut miser sur une immersion psychologique ainsi qu’une enquête narrative au cœur du mythe lovecraftien. À la différence de la longue tradition des adaptations de cet univers, The Cosmic Abyss adopte lui une approche futuriste mêlant science-fiction et horreur cosmique.
Vous serez ainsi transporté en 2053 et vous incarnerez Noah, un agent d’une organisation occulte chargé d’enquêter sur une base sous-marine liée à la légendaire cité engloutie de R’lyeh. Le jeu met en avant un gameplay centré sur l’investigation, c’est-à-dire la collecte d’indices, l’analyse et la déduction... élémentaire. Vous aurez également à votre disposition des outils comme un sonar permettant de révéler des éléments cachés dans l’environnement.
Si vous êtes fan de jeu d’enquête qui mêle narration, gameplay, immersion et surtout si vous possédez un PC, n’hésitez pas à essayer la démo. Quant à Cthulhu: The Cosmic Abyss, il est toujours attendu sur PS5, Xbox Series et Steam.
Attendu pour le 16 avril qui vient, et développé par le studio français Big Bad Wolf qui avait déjà officié sur The Council et Vampire: The Masquerade - Swansong, le jeu veut miser sur une immersion psychologique ainsi qu’une enquête narrative au cœur du mythe lovecraftien. À la différence de la longue tradition des adaptations de cet univers, The Cosmic Abyss adopte lui une approche futuriste mêlant science-fiction et horreur cosmique.
Vous serez ainsi transporté en 2053 et vous incarnerez Noah, un agent d’une organisation occulte chargé d’enquêter sur une base sous-marine liée à la légendaire cité engloutie de R’lyeh. Le jeu met en avant un gameplay centré sur l’investigation, c’est-à-dire la collecte d’indices, l’analyse et la déduction... élémentaire. Vous aurez également à votre disposition des outils comme un sonar permettant de révéler des éléments cachés dans l’environnement.
Si vous êtes fan de jeu d’enquête qui mêle narration, gameplay, immersion et surtout si vous possédez un PC, n’hésitez pas à essayer la démo. Quant à Cthulhu: The Cosmic Abyss, il est toujours attendu sur PS5, Xbox Series et Steam.