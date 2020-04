Crysis : le remaster se confirme

En fouillant un peu dans l'Internet Multimedia, les internautes ont trouvé la preuve que Crytek bosse un remaster de Crysis et même un artwork. Crysis Remastered proposera une version améliorée du jeu de 2007 avec des nouvelles fonctionnalités graphiques, des textures haute résolution et le support du ray-tracing.Le tout sortira sur PC, PS4, XO et Switch. On est curieux de voir le résultat sur la portable hybride de Nintendo. Pour le ray-tracing, Crytek explique que le jeu ne sera pas dépendant d'une API en particulier donc on suppose que la fonctionnalité sera compatible avec les cartes Nvidia RTX, les futures cartes AMD à base de RDNA 2 et probablement plus tard la PS5 et la XO.