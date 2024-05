Crow Country arrivera ce 9 mai

Le studio indépendant londonien SFB Games Limited , a qui l’on doit Tangle Tower , le titre ayant eu son petit succès d’estime auprès des joueurs, revient avec un nouveau jeu sous le bras. Il s’agit de Crow Country , qui est à la fois un survival horror, un jeu d’enquête et le nom du parc d'attractions fermé où se déroule l’action. Vous incarnerez Mara Forest, qui n’avait visiblement rien de mieux à faire de ses vacances, elle devra alors en savoir plus sur l’endroit mais aussi découvrir où est passé depuis deux ans déjà un certain Edward Crow. Vu le nom ce doit être le propriétaire du parc.Vous le verrez dans la bande-annonce, Crow Country pose son ambiance, et possède un style graphique qui ne laisse pas indifférent. Le titre est attendu pour très bientôt, c’est-à-dire ce 9 mai, sur Steam, Xbox Series et PS5.