ACTU
Crimson Desert cartonne, DokeV redémarre et Plan 8 attend toujours dans le couloir
par Buck Rogers, email
Selon les derniers résultats financiers de Pearl Abyss, DokeV et Plan 8 sont non seulement toujours en vie mais en développement actif. Toutefois, dans les priorités internes c’est le pokémon-like flashy qui passe désormais en tête de file vu que Crimson Desert est sorti même si les développeurs n’en ont peut-être pas fini avec le titre, tandis que le MMO shooter va rester encore un moment en arrière-plan.
Le mignon DokeV annoncé en 2021 est désormais officiellement en phase de pré-production et après des années de silence, le studio confirme que le projet a été ralenti par la concentration des ressources sur Crimson Desert, mais que le développement reprend désormais de manière plus structurée. L’objectif est clair, à savoir de remettre le jeu sur les rails. On rappelle que le jeu est un ovni assumé, qui ne plaira certes pas à tout le monde, mais qui a pour lui son monde ouvert, ses "compagnons hybrides", son esthétique K-pop et ses possibilités de mobilité vachement nombreuses.
Plan 8, lui, est toujours là… mais il va encore continuer la grasse mat'. Les derniers résultats financiers le décrivent comme étant encore en phase de conceptualisation avec un travail de fond qui continue, mais sans accélération visible pour le moment. En clair, pour celles et ceux qui attendent le shooter "exosquelettique" ambitieux annoncé en 2019, il va falloir rester très patient. Le studio confirme d’ailleurs vouloir maintenir un cycle de sortie régulier de deux à trois années entre ses titres.
Concernant Crimson Desert, des extensions sont à l’étude, mais il n’y a toujours pas de plan figé. C’est sûr que le jeu ne souffrirait pas d’un apport narratif bien que Pearl Abyss reste volontairement flou à ce sujet. En revanche, même si les développeurs vont continuer les mises à jour gratuites, préparez-vous quand même à l’éventualité de l’arrivée de DLC payants.
Pour finir, en 2025–2026, Pearl Abyss affiche une activité encore dominée par son fameux MMO Black Desert Online, mais logiquement il y a eu un basculement vers Crimson Desert comme nouveau moteur financier. Sur l’exercice 2025, le groupe a généré environ 260 millions de dollars de chiffre d’affaires, une hausse d’environ 6,8 %. Toutefois, le résultat global est encore dans le rouge en annuel.
Les revenus sont désormais largement plus globaux, avec plus de 80 % obtenus à l’international. Crimson Desert, c’est quand même plus de 5 millions de ventes, générant à lui seul environ 180 millions de dollars sur le trimestre, représentant de fait la majorité écrasante des revenus du groupe, avec une répartition à peu près 50/50 entre le PC et les consoles.
Le mignon DokeV annoncé en 2021 est désormais officiellement en phase de pré-production et après des années de silence, le studio confirme que le projet a été ralenti par la concentration des ressources sur Crimson Desert, mais que le développement reprend désormais de manière plus structurée. L’objectif est clair, à savoir de remettre le jeu sur les rails. On rappelle que le jeu est un ovni assumé, qui ne plaira certes pas à tout le monde, mais qui a pour lui son monde ouvert, ses "compagnons hybrides", son esthétique K-pop et ses possibilités de mobilité vachement nombreuses.
Plan 8, lui, est toujours là… mais il va encore continuer la grasse mat'. Les derniers résultats financiers le décrivent comme étant encore en phase de conceptualisation avec un travail de fond qui continue, mais sans accélération visible pour le moment. En clair, pour celles et ceux qui attendent le shooter "exosquelettique" ambitieux annoncé en 2019, il va falloir rester très patient. Le studio confirme d’ailleurs vouloir maintenir un cycle de sortie régulier de deux à trois années entre ses titres.
Concernant Crimson Desert, des extensions sont à l’étude, mais il n’y a toujours pas de plan figé. C’est sûr que le jeu ne souffrirait pas d’un apport narratif bien que Pearl Abyss reste volontairement flou à ce sujet. En revanche, même si les développeurs vont continuer les mises à jour gratuites, préparez-vous quand même à l’éventualité de l’arrivée de DLC payants.
Pour finir, en 2025–2026, Pearl Abyss affiche une activité encore dominée par son fameux MMO Black Desert Online, mais logiquement il y a eu un basculement vers Crimson Desert comme nouveau moteur financier. Sur l’exercice 2025, le groupe a généré environ 260 millions de dollars de chiffre d’affaires, une hausse d’environ 6,8 %. Toutefois, le résultat global est encore dans le rouge en annuel.
Les revenus sont désormais largement plus globaux, avec plus de 80 % obtenus à l’international. Crimson Desert, c’est quand même plus de 5 millions de ventes, générant à lui seul environ 180 millions de dollars sur le trimestre, représentant de fait la majorité écrasante des revenus du groupe, avec une répartition à peu près 50/50 entre le PC et les consoles.