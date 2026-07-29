ACTU
Crazy Taxi World Tour dérapera bientôt en test réseau
Longtemps en rumeur puis officialisé lors du Xbox Games Showcase 2026, le jeu qui me fait toujours dire “YA YA YA YA YA” revient en driftant dans un virage pour nous annoncer un test réseau à venir, ainsi qu’une nouvelle bande-annonce. Je parle bien évidemment du titre le plus attendu par les fans d’arcade et de l’époque Sega Dreamcast, le potentiellement excellent Crazy Taxi World Tour.
Alors, qu'apprend-on dans cette nouvelle vidéo ? Eh bien déjà, que le jeu est semble-t-il très soigné techniquement, avec notamment de jolies vagues sur la plage ensoleillée de la carte West Coast, que l’on connaît bien puisqu’il s’agit de celle du jeu de 1999, et tout un tas d’animations ici et là rendant l’ambiance plus vivante. La direction artistique reste inchangée, ce qui est toujours bon signe.
On découvre aussi que cette nouvelle suite ne sera pas juste un copier/coller puisqu’elle comporte plusieurs modes de jeu, comme celui de l’arcade pur et dur, mais aussi un mode scénarisé et un autre axé sur le multijoueur avec plusieurs options. Enfin, Sega annonce qu'un test réseau, en crossplay s’il vous plaît, est déjà prévu afin de tester la fiabilité du réseau lors de parties en multijoueur. Pour s'inscrire, c’est par ici. Et pour les modalités, les voici.
Période d'inscription :
Alors, qu'apprend-on dans cette nouvelle vidéo ? Eh bien déjà, que le jeu est semble-t-il très soigné techniquement, avec notamment de jolies vagues sur la plage ensoleillée de la carte West Coast, que l’on connaît bien puisqu’il s’agit de celle du jeu de 1999, et tout un tas d’animations ici et là rendant l’ambiance plus vivante. La direction artistique reste inchangée, ce qui est toujours bon signe.
On découvre aussi que cette nouvelle suite ne sera pas juste un copier/coller puisqu’elle comporte plusieurs modes de jeu, comme celui de l’arcade pur et dur, mais aussi un mode scénarisé et un autre axé sur le multijoueur avec plusieurs options. Enfin, Sega annonce qu'un test réseau, en crossplay s’il vous plaît, est déjà prévu afin de tester la fiabilité du réseau lors de parties en multijoueur. Pour s'inscrire, c’est par ici. Et pour les modalités, les voici.
Période d'inscription :
- 28 Juillet à 10h00 (heure du Pacifique) jusqu'au 31 août à 23h59 (heure du Pacifique)
- 28 juillet à 17h00 (UTC) au 1er septembre à 6h59 (UTC)
- Xbox Series X|S
- Xbox sur PC
- PlayStation 5
- Steam
- anglais
- japonais
- 11 septembre à 17h00 (heure du Pacifique) jusqu'au 13 septembre à 17h00 (heure du Pacifique)
- 12 septembre à minuit (UTC) jusqu'au 14 septembre à minuit (UTC)