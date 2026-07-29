ACTU
Crazy Taxi World Test dérapera bientôt en test réseau
Longtemps en rumeur, puis officialisé lors du Xbox Games Showcase 2026, le jeu qui me fait toujours dire “YA YA YA YA YA” revient en driftant dans un virage pour nous annoncer un test réseau à venir, ainsi qu’une nouvelle bande-annonce. Je parle bien évidemment du jeu le plus attendu par les fans d’arcade et de l’époque Sega Dreamcast, le potentiellement excellent Crazy Taxi World Tour.
Alors qu'apprend-t-on dans cette nouvelle vidéo ? Et bien déjà, que le jeu est semble-t-il très soigné techniquement, avec notamment de jolies vagues sur la plage ensoleillée de la carte West Coast, que l’on connaît bien puisqu’il s’agit de celle du jeu de 1999 et tout un tas d’animation ici et là rendant l’ambiance plus vivante. La direction artistique reste inchangée, ce qui est toujours bon signe.
On découvre aussi que cette nouvelle suite ne sera pas juste un copier / coller, puisqu’elle comporte plusieurs modes de jeu, comme celui de l’arcade pur et dur, mais aussi un mode scénarisé et un autre axé sur le multijoueur avec plusieurs options de jeu. Enfin, Sega annonce qu'un test réseau, en crossplay s’il vous plaît, est déjà prévu afin de tester la fiabilité du réseau lors de parties en multijoueurs. Pour s'inscrire, c’est par ici. Et pour les modalités, les voici.
Période d'inscription :
Alors qu'apprend-t-on dans cette nouvelle vidéo ? Et bien déjà, que le jeu est semble-t-il très soigné techniquement, avec notamment de jolies vagues sur la plage ensoleillée de la carte West Coast, que l’on connaît bien puisqu’il s’agit de celle du jeu de 1999 et tout un tas d’animation ici et là rendant l’ambiance plus vivante. La direction artistique reste inchangée, ce qui est toujours bon signe.
On découvre aussi que cette nouvelle suite ne sera pas juste un copier / coller, puisqu’elle comporte plusieurs modes de jeu, comme celui de l’arcade pur et dur, mais aussi un mode scénarisé et un autre axé sur le multijoueur avec plusieurs options de jeu. Enfin, Sega annonce qu'un test réseau, en crossplay s’il vous plaît, est déjà prévu afin de tester la fiabilité du réseau lors de parties en multijoueurs. Pour s'inscrire, c’est par ici. Et pour les modalités, les voici.
Période d'inscription :
- 28 Juillet à 10 h (heure du Pacifique) jusqu'au 31 août à 23 h 59 (heure du Pacifique)
- 28 juillet à 17 h (UTC) au 1 septembre à 6 h 59 (UTC)
- Xbox Series X|S
- Xbox sur PC
- PlayStation 5
- Steam
- anglais
- japonais
- 11 septembre à 17 h (heure du Pacifique) jusqu'au 13 septembre à 17 h (heure du Pacifique)
- 12 septembre à minuit (UTC) jusqu'au 14 septembre à minuit (UTC)