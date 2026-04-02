ACTU
[Copinage] Modulus: Factory Automation, un casse-tête créatif aussi relaxant qu’exigeant
par Buck Rogers, email
Dans un paysage vidéoludique saturé de jeux d’action et de survie, Modulus: Factory Automation auquel notre cher Sir_Carma a contribué en tant qu’Art Director débarque aujourd’hui avec cette promesse inattendue de transformer la construction d’usines en véritable puzzle cérébral.
Sorti sur Steam, par ailleurs en promo à 22,05 euros, le titre développé par Happy Volcano et édité par Kwalee propose une expérience d’automatisation atypique. Oui, ce sont les joueurs qui devront concevoir eux-mêmes les composants nécessaires à leur production.
À la différence de références du genre comme Factorio ou Satisfactory, Modulus ne repose pas uniquement sur l’optimisation de chaînes de production existantes. Ici, tout commence à une échelle plus fondamentale, car les joueurs devront manipuler des blocs 3D qu’ils devront découper, assembler, peindre ou poinçonner pour créer leurs propres modules. D’où le titre du jeu, comme vous l’aurez deviné.
De plus, le jeu pourra aussi vous servir à vous déstresser sans avoir besoin d’ordonnance, en se présentant tranquillou comme une sorte de bac à sable sans ennemis, ni pression temporelle, et misant sur une ambiance relaxante et contemplative. Bien que derrière cette façade apaisante il y ait une réalité plus exigeante, une expérience proche du puzzle pur, où chaque production demandera réflexion et adaptation.
Sorti sur Steam, par ailleurs en promo à 22,05 euros, le titre développé par Happy Volcano et édité par Kwalee propose une expérience d’automatisation atypique. Oui, ce sont les joueurs qui devront concevoir eux-mêmes les composants nécessaires à leur production.
À la différence de références du genre comme Factorio ou Satisfactory, Modulus ne repose pas uniquement sur l’optimisation de chaînes de production existantes. Ici, tout commence à une échelle plus fondamentale, car les joueurs devront manipuler des blocs 3D qu’ils devront découper, assembler, peindre ou poinçonner pour créer leurs propres modules. D’où le titre du jeu, comme vous l’aurez deviné.
De plus, le jeu pourra aussi vous servir à vous déstresser sans avoir besoin d’ordonnance, en se présentant tranquillou comme une sorte de bac à sable sans ennemis, ni pression temporelle, et misant sur une ambiance relaxante et contemplative. Bien que derrière cette façade apaisante il y ait une réalité plus exigeante, une expérience proche du puzzle pur, où chaque production demandera réflexion et adaptation.