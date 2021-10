[Copinage] Les yeux de Lynx

Qualcomm Snapdragon XR2, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne (et un lecteur de cartes SD !)

1600x1600 par oeil / 90 Hz

Champ de vision de 90 degrés

OS à base d'Android 10

Suivi des mains via Ultraleap

Fonctionnement seul ou relié à un PC (SteamVR) en WiFi

L'aventure Lynx a commencé avec le rachat d' ePawn par Starbreeze en 2016. La jeune pousse française se retrouvait intégrée à l'aventure StarVR, le casque VR pour pros de Starbreeze. Mais suite aux problèmes financiers de Starbreeze, l'aventure StarVR a touché à sa fin et avec elle celle d'ePawn. Ayant pris goût à la VR, des anciens d'ePawn menés par Stan Larroque ont décidé de monter Lynx , une nouvelle jeune pousse parisienne dont le but est de créer le casque de réalité virtuel "ultime". Le Kickstarter pour la première version du casque en question, le Lynx R-1, vient de tomber et de loin les caractéristiques sont assez proches du Quest 2:Mais le Lynx R-1 se démarque du Quest 2 sur pas mal de points.Tout d'abord il n'utilise pas Facebook. Donc vous n'aurez pas à vendre votre âme ("Oh, Hi Mark !") et personne n'espionnera vos données pour vous bombarder de pubs. Mais surtout le casque est aussi pensé comme un casque de réalité augmenté grâce à des caméras couleur sans latence. Cela tombe bien : parmi les 15 membres de Lynx se trouvent deux des pères fondateurs de la réalité augmentée française. Ce sont aussi deux anciens collègues d'où la mention "Copinage". Oh et un autre membre de l'équipe est un fidèle lecteur de Factor ("Oh, Hi Marc !"). Et je vais probablement en commander un.Le Lynx R-1 peut se précommander sur Kickstarter à 530 euros sans manette, la paire de manettes étan vendu 99 euros. L'addition peut sembler salée mais c'est le prix de la liberté. Accessoirement Lynx n'est pas Facebook mais la jeune pousse a réçu deux millions de dollars en financement histoire de lancer la machine. A terme le R-1 supportera CloudXR d'Nvidia ce qui veut dire streamer le rendu directement depuis le cloud vers son casque. Et si vous vous dites que ce n'est pas possible, notre billou national le fait déjà sur son Quest avec Shadow.Mine de rien, c'est un sacré exploit de créer un casque pareil en quelques années avec une si petite équipe. On est très curieux du résultat et d'avoir une alternative (française !) à l'ogre Zuckerberg.