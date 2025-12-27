Logo Factornews texte
Control Resonant : Remedy change les règles

CBL par CBL
 
Parmi toutes les bandes-annonces montrées durant les Game Awards, deux ont retenu mon attention : celle de Divinity et celle de Control Resonant. Engadget et Game Informer ont eu la chance de discuter du jeu avec Remedy avant sa diffusion et on a pu apprendre quelques trucs cool. Le jeu se passe 7 ans après la premier Control et le Hiss s'est échappé de la Oldest House pour envahir Manhattan. Jesse Faden, patronne du Federal Bureau of Control, est portée disparue et son frère Dylan va à sa rescousse. Au niveau de l'ambiance, Neon Genesis Evangelion est mentionné comme une des inspirations donc ça devrait être bien bizarre.

Un des gros changements est au niveau des combats. Si Control se rapprochait d'un TPS, Control Resonant est un action RPG avec des combats au corps à corps, de l'esquive et des combo à la japonaise. Engadget compare le jeu à Nier: Automata et DmC: Devil May Cry. Comme l'Arme de Service de Jesse, celle de Dylan peut se transformer en sabre ou en marteau de guerre au besoin. Il est aussi question de choix et d'exploration mais le jeu ne sera pas un monde ouvert.  Control Resonant sortira en 2026 sur PC, Mac, PS5 et Xbox Cerises.

