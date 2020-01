Concours de bits : PS5 contre XSeX

La PS5 et la XSeX utiliseront la même architecture : un SSD pour l'espace disque, 8 coeurs Zen 2 pour le CPU et un GPU utilisant l'architecture RDNA, le tout fourni par AMD et tapant dans de la GDDR6. Les GPUs supporterait le ray-tracing au niveau matériel mais sans plus de précision Cela ne répond pas à la question essentielle qui permettra d'alimenter les guéguerres sur les forums : kika la plus grosse?Pour se faire, il faudrait connaitre les specs exactes du CPU et du GPU à savoir les fréquences d'horloge, la bande passante mémoire et le nombre d'unités de calcul pour le GPU. Digital Foundry semble avoir un élément de réponse avec des specs assez détaillés des GPUs. La source est un résultat de tests sauvegardé sur GitHub par un employé d'AMD. Comme toujours le tout est à prendre avec des pincettes mais d'autre sources ont corroboré l'information.Chez Sony, le GPU de la PS5 comporterait 36 unités de calcul Navi cadencées à 2 000 MHz et une bande passante de 448 Go/s (voir 512 Go/s). Le GPU de la PS5 aurait donc une puissance de 9,2 TFLOPS ce qui le mettrait au niveau d'une Radeon RX 5700 XT. L'autre détail intéressant est que le GPU possède trois modes de fonctionnement. Gen2 est celui qu'on vient de décrire. Gen1 reproduit les specs de la PS4 Pro (36 unités de calcul tournant à 911 MHz et avec une BP de 218 Go/s) et Gen0 reproduit celles de la PS4 (18 unités de calcul tournant à 800 MHz). le but est évidemment d'assurer la rétrocompatibilité.Chez Microsoft, le GPU de la XSeX est un monstre avec 56 unités de calcul Navi cadencées à 1 700 MHz et une bande passante de 560 Go/s. Le tout aurait donc une puissance de 12,2 TFLOPS ce qui confirme l'estimation officiel : Phil Spencer a déclaré que la XSeX serait deux fois plus puissante que la XOX et cette dernière crache du 6 TFLOPS. Il n'y a actuellement aucune Radeon offrant des specs similaires.Quoi qu'il en soit, il semble donc que le GPU de la XSeX sera 30% plus puissante que la PS5. Cela ne veut pas forcément dire que tous les jeux multi-plateformes tourneront 30% plus vite sur XSeX car il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte (goulot d'étranglement du CPU, influence du ray-tracing, contrats obligeant une parité entre les plateformes...). Mais il y a par contre des conséquences matérielles. Cela signifie que la puce sera plus grosse et plus compliquée à fabriquer. Elle sera aussi plus compliquée à refroidir d'où l'énorme grille d'aération au sommet de la XSeX. Au final, cela devrait rendre la XSeX plus chère. Des vagues rumeurs parlent de $499 et cela ne semble pas délirant. Si Sony est malin, ils vendront la PS5 $399.