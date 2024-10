Cleared Hot : Desert strikes back

Desert Strike, voilà encore un nom qu'on ne croyait plus jamais revoir, et pourtant, c'est bien en temps qu'héritier spirituel de cette série des années 90 que va bientôt sortir Cleared Hot . ​Cerise sur le gâteau si on peut dire, le petit studio est tout fier de nous annoncer qu'ils ont décroché un contrat avec un éditeur, et pas des moindres : MicroProse qui lui aussi à fait la gloire des jeux de ces années là.​Le jeu est cette fois développé par Cfinger Games qui a visiblement voulu être très fidèle au matériau original qui avait été décliné en Desert, Jungle et Urban Strike sur ces braves consoles 16 bits qu'étaient la Megadrive et la SNES (entre autres).Coté moteur, la 3D a bien sûr remplacé la fausse 3D isométrique, mais on retrouve instantanément le style de ses ainés et les développeurs en ont profité pour ajouter un moteur physique et pleins de petites améliorations de-ci de-là . Côté gameplay, on retrouve son hélico et son inertie très particulière ainsi que sa mitrailleuse lourde et son grappin pour récupérer des otages ou personnels au sol, ainsi que pour se réapprovisionner en armes et carburant.Ca devrait sortir très bientôt et pour le moment uniquement sur Steam. On espère juste qu'on ne retrouvera par contre pas la difficulté effroyable de ses ancêtres.