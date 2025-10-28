ACTU
Civilization VII, à fond dans les âges mais pas trop
par CBL, email @CBL_Factor
Je ne suis pas le seul qui a quelques problèmes avec Civilization VII. La note Steam reste "mixed". Le jeu a connu un bon lancement car ça reste Civ mais les ventes se tassent et Firaxis/2K semble avoir reçu le message. Sur le blog du jeu, Ed Beach, lead designer des Civ depuis Civ V Gods & Kings, a annoncé que Firaxis bossait sur des changements majeurs pour les conditions de victoire par âge et en fin de jeu. Mais surtout il a annoncé que Firaxis bossait aussi sur la possibilité de choisir au début d'une partie n'importe quelle civilisation (et pas non pas uniquement celle de l'Antiquité) et de la garder pendant les trois âges.
Firaxis va aussi lancer une phase béta pour tester le tout. Ils appellent cela "Firaxis Feature Workshop" ce qui ressemble quand même vachement au Games2Gether d'Amplitude. En attendant, Firaxis bosse sur la mise à jour 1.3.0. Elle ajoutera un DLC gratuit pendant un temps limité appelé Tides of Power qui ajoute quatre nouvelles civs, deux nouveaux dirigeants et quatre nouvelles merveilles. La mise à jour va aussi ajouter des nouvelles ressources, des nouveaux types de terrains et du combat à distance pour les unités navales.
