Civilization VII : le test, huit mois plus tard





Pour Chaque épisode de Civlization comporte des ajouts majeurs. Civ III a ajouté la culture et les ressources stratégiques. Civ IV a marqué le passage à la 3D et a ajouté la religion, les promotions des unités, les personnages illustres et les routes commerciales. Civ V a adopté les hexagones (avec une seule unité par hex) et a ajouté les cités-états, le tourisme, les oeuvres illustres et les merveilles naturelles. Civ VI a introduit les quartiers, un arbre de recherche séparé pour les civics et une refonte complète de la gestion gouvernementale à base de cartes.Pour Civilization VII , Firaxis a décidé de donner un grand coup de pieds dans la fourmillière en détruisant le concept même de civilisation, en abandonnant toute réalité historique pour le personnage qu'on incarne et en repensant totalement le concept de victoire. Au fond, l'idée était louable. L'exécution par contre a laissé à désirer et le jeu s'est fait allumer à sa sortie il y a huit mois. Non seulement pas mal de concepts ne fonctionnaient pas mais ils manquait des choses basiques pour un Civ. J'avais fait une première partie de quinze heures à l'époque . Depuis il y a eu plein de patchs et ils continuent d'arriver. J'ai donc décidé de redonner une chance au jeu et j'en ai repris pour une partie de 15 heures.







Le premier truc qui frappe dans Civilization VII est la pauvreté et l'inéfficacité de l'interface. On est constamment bombardé de notifications inutiles à base de "vous devriez faire du commerce" ou "vous devriez réassigner vos ressources" même quand il n'y a pas de nouvelles ressources. Par contre on n'est pas informé quand une de ses unités se fait attaquer... La jauge de progression de l'âge en court montre un pourcentage au lieu de montrer un nombre de tours restant. Il n'y a plus de panneau diplomatique clair montrant rapidement qui est en guerre/allié avec qui. Il n'y a plus non plus d'interface montrant la liste des cités-états rencontrées et à qui sont leurs suzerains. La Civilopedia, qui étais autrefois une mine d'information est devenu un joyeux bordel sans hyperlien.



Quand on sélectionne une ville, un encart géant apparait et le reste des informations disparait.

Le zoom minimum reste trop proche du sol et la carte stratégique 2D introduite par Civ V a disparu. Au passage Civ IV était le seul opus à pouvoir dézommer jusqu'à voir la Terre entière et à la voire ronde. Un sacré trip. Au delà des problèmes d'interface, il y a aussi quelques soucis d'expérience utilisateur. Typiquement pour attaquer, il ne faut pas cliquer au milieu de l'hexagone mais sur un des bords. Mais bon. Tout cela n'est pas la fin du monde et il doit bien y avoir des mods qui corrigent le tout. Sur PC. Sur consoles par contre vous pouvez aller vous brosser.



Un des nouveaux concepts de Civ VII est le fait que quand on construit une nouvelle ville via un colon, on ne construit par une ville mais un village. Un village est limité par rapport à une ville : il ne peut pas construire de bâtiments ou d'unités. Il faut les acheter et il n'y a qu'une sélection limitée. Il ne peut pas avoir de spécaliste. Même le type de ressources qu'on peut assigner est limité. Toute sa production est convertie en or. Quand un village atteint 7 en population, on peut lui choisir un focus (minage, agriculture, industrie, tourisme...). Le concept n'est pas mauvais : il permet de faire des villages servant principalement à gagner du territoire entre deux villes importantes tout en amassant du blé. Le problème est que ça ne semble pas du tout organique.







Un village ne peut jamais devenir une ville de lui-même, même si sa population atteint des seuils délirants. Il faut forcément claquer un gros paquet de blé pour transformer un village en ville. Pire encore, quand on capture une ville ennemie, y compris une capitale, elle redevient un village ! Accessoirement on n'est pas convaincu de l'intérêt du système : spécialiser une ville et/ou choisir de convertir sa prod en or, bouffe ou autre aurait pu être une simple option. C'est d'ailleurs le cas en fin de partie vu qu'on peut choisir de convertir la production d'une ville en culture ou en recherche.



Civ VII simplifie aussi beaucoup de choses. Il n'y a plus besoin de construire d'unités spéciales pour construire des aménagements (mines, fermes, ...). Ces derniers sont ajoutés automatiquements quand une ville capture un nouvel hexagone. De même, il n'y a plus besoin de construire de quartiers et il n'y a plus de quartiers spécialisés. Les hexagones sont transformés automatiquement en quartiers ruraux quand un aménagement est ajouté et en quartiers urbains quand on construit un bâtiment. Le tout fluidifie beaucoup les choses. Mais Civ VII va trop loin dans la simplification.



Par exemple les points d'influence permettent à la fois d'acheter des cités-états, de lancer ou repousser des actions diplomatiques, acheter une paix durable et faire de l'espionnage/contre-espionnage en choisissant ce qu'on veut dans une liste et en claquant des points. Les espions en tant qu'unités ont disparu et les points d'influence sont devenus une ressource à part entière produite par les villes. Du coup on peut facilement en abuser mais surtout l'influence réelle qu'on a sur le monde n'a aucune incidence sur les points d'influence. Vous pouvez être le pire salaud ou le plus bienveillant et ne choper ni malus ni bonus. Seul l'espionnage donne lieu à des malus de points d'influence si vous vous faites choper. Pour revenir aux problèmes d'interface, le fait qu'on ne puisse pas choisir le contre-espionnage comme action récurrente et qu'il faille la re-choisir tous les 20 tours pour chaque civilisation ennemie est un peu lourd.







Transformer une cité-état en état vassal est devenu bien trop facile. Il suffit de claquer une tonne de points d'influence, d'attendre quelques tours et voilà ! Vous avez un nouveau pote. Et à vie. Une cité-état ne peut pas changer de main. Et les bonus sont absolument massifs à tel point que Firaxis est en train de nerfer le tout. Si vous voulez, vous pouvez claquer environ 700 points d'influence pour incorporer une cité état et 10 tours plus tard, elle rejoint votre civ en tant que ... village. La même cité-état qui avait des armées entières avant de rejoindre votre écurie. Tant qu'on est dans les trucs bizarres, Civ VII permet de construire des ponts mais ne permet plus de construire des tunnels. Allez comprendre. Au passage les arbres technologiques sont aussi devenus beaucoup plus linéaires et beaucoup moins intéressants.



Niveau combats, le principal changement, ce sont les commandants. Ils permettent de donner des ordres à plusieurs unités en même temps et d'obtenir des renforts en téléportant des unités venant d'une ville. Ce sont eux qui gagnent des XP au lieu des unités débloquant ainsi des bonus de combat pour les unités à proximité. Ils permettent de regrouper une demi-douzaine d'unités sur une même case et de les déplacer en même temps mais il faut les dégrouper pour attaquer. Vous gagnez aussi des bonus si plusieurs unités attaquent la même unité et il est possible pour les unités navales de parcourir les rivières. Enfin, il est possible de construire des murs sur l'hexagone principal d'une ville mais aussi sur tous ses quartiers urbains. Pour capturer une ville, il faut capturer tous les hexagones fortifiés. Il n'est plus nécessaire de disposer de certaines ressources pour construires certaines unités (genre pétrole pour les tanks) mais les ressources en question donnent des gros bonus. Seules les bombes atomiques nécessitent d'avoir des mines d'uranium mais ce ne sont pas de unités à proprement parler. Dans l'ensemble, le tout m'a paru logique et assez bien conçu même si grouper/dégrouper ses unités est un peu lourdingue et finalement assez inutile vu qu'on ne peut toujours avoir qu'une unité par hexagone.



On arrive maintenant au gros morceau de tomate, le coeur de Civ VII à savoir les âges. Il y a trois âges : antiquité, exploration et époque moderne. Chaque âge dure entre 150 et 200 tours selon ce que les joueurs font. Les deux premiers âges comportent des séries d'objectifs à accomplir afin d'avoir un âge d'or ou un âge sombre pour l'âge d'après. Chaque âge comporte ses propres bâtiments, unités, arbres de recherche, ressources et systèmes de jeu. Mais surtout vous changez de civilisation à chaque âge. Ce n'est pas totalement délirant d'un point de vue historique. L'Italie modene a été successivement un territoire étrusque, grec, romain, lombard, normand avant d'être divisé en une série de cités-états puis d'être réunifiée. Mais Civ VII pousse les choses loin vu que je suis devenu les Hawaiens puis les Japonais ce qui est parfait pour une carte de type archipel (spoiler alert : c'était prévu).







Le problème principal n'est pas historique mais le fait qu'on se bouffe un gros reset à chaque fin d'âge. On saute subitement quatre à cinq cents ans dans le futur, une partie de ses unités disparait, toutes les villes sauf la capitale redeviennent des villages (sauf si vous avez rempli les objectifs économiques et choisi les bons bonus), toutes les guerres se terminent et toutes les productions s'arrêtent. Le but annoncé est de permettre aux joueurs de souffler un peu niveau micro-gestion. En réalité c'est surtout la macro-gestion qui en prend en coup car il devient compliqué de faire des buts à long terme. Comme expliqué plus haut, il n'est pas super clair quand un âge se termine. On apprend exactement quand il se termine que 10 tours avant l'échéance. Du coup il y a une sorte de flottement de plus ou moins 50 tours où il devient dangereux de commencer à produire des merveilles ou de partir en guerre car ça risque de finir en eau de boudin.



Civ VII pousse le concept assez loin. Une partie des bâtiments sont considérés "sans âge" (ce sont en général les bâtiments de base). Le reste "vieillit". Quand vous changez d'âge, les bâtiments de l'âge précédent ne recoivent plus de bonus des hexagones adjacents et ne peuvent plus être réparés. Le choix de ce qui est "sans âge" ou pas me laisse un peu perplexe. Les universités qu'on bâtit durant l'exploration vieillissent mais pas les briqueteries ? L'Université d'Oxford a été fondée à la fin du XIème siècle et on a remplacé les briques par le béton il y a un bail. Les auberges ne sont pas non plus considérées comme "sans âge". Dans le monde réel, c'est devenu des hotels, bars, restaurants... Encore une fois on peut répéter que l'aspect historique n'a pas tellement d'importance mais c'est la logique qui commence à en pâtir à ce niveau.



Au final, on a l'impression de faire trois mini-parties plus que d'en faire une grande. Mais aussi on a l'impression qu'il manque un âge et/ou que l'ère moderne finit trop tôt. Le jeu s'arrête au début de la Guerre Froide. La victoire militaire est déclenchée quand vous découvrez la bombe H et la victoire spatiale intervient quand vous envoyez un homme dans l'espace. A noter que même si vous débloquez la technologie "Fusée", vous ne pouvez pas faire de missiles ballistiques mais rassurez-vous : vous pouvez quand même larguer des bombes A sur vos voisins à grands coups d'Enola Gays. Civ VII ajoute aussi une victoire économique qui va plaire à nos amis communistes car elle consiste à avoir plein d'usines et de trains. On note enfin que la Russie est la seule civilisation à avoir 6 musiques différentes dont une fondée sur l'Ouverture solennelle 1812 de Tchaïkovski, la seule mélodie au monde qui nécessite des canons pour être pleinement jouée.







Dans l'état, je ne peux pas en bonne conscience recommander aux joueurs de claquer 70 euros dans le nouveau jeu de Firaxis quand Humankind existe. Il semble aussi qu'Ara History Untold se soit largement bonifié après une mise à jour massive. Vous pouvez aussi rester sur Civ VI. "Mais CBL le 4X c'est pas juste Civ et ses clones." Je sais. Et j'ai essayé des 4X qui ne sont pas "historiques". J'ai essayé Ascendancy il y a fort longtemps, Endless Legend, Gladius - Relics of War (le 4X War 40K) et d'autres... mais la sauce ne prend pas. L'aspect uchronique de Civ, le côté "et si", est ce qui le rend différent.



C'est plein de petits plaisirs simples comme construire la Statue De La Liberté à Tokyo, atomiser Paris ou fonder le judaisme à Berlin. Et Civ a une place spéciale dans mon coeur. J'y joue depuis le tout premier opus sur MS-DOS. Mon premier article sur Factor était un test de Civ IV. Quand j'ai fait une pause de Factor, ma dernière news portait sur la première extension de Civ V. Quand je suis revenu un an plus tard, ma première news était sur la deuxième extension de Civ V. C'est même plus une madeleine de Proust à ce niveau. C'est un Kouign-amann au chocolat servi avec un Saint-Emilion et un Montecristo. Comme dans tout Civ, on commence par choisir sa civilisation et son chef, sauf que contrairement aux autres Civs, ces deux éléments sont décorrélés. J'ai donc pu choisir la civilisation aksoumite (l'Érythrée de nos jours) et Himiko, la première reine du Japon. En repensant à Civ VI, on comprend pourquoi Civ VII existe. Civ VI était génial mais en faisait trop. Firaxis a voulu faire table rase en pensant aux néophytes et aux quadras qui ont moins de temps libre. Et comme il fallait quelque chose de nouveau, ils ont décidé de mal pomper le système d'ères de Humankind. Le résultat est assez bancal. Ce n'est pas un mauvais jeu pour autant. Malgré ses défauts, je n'ai pas vu le temps passer et je n'ai pas pu décrocher. Le fait que ça tourne au poil sur Steam Deck y a contribué mais c'est surtout dû au fait que la magie Civ fonctionne une fois de plus. Il y a toujours cette volonté de tirer des plans sur la comète pour dominer le monde et le plaisir de les voir se réaliser.