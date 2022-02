Civilization fête ses 30 ans cette année

En septembre 1991 sortait un jeu de stratégie au tour par tour qui a posé les bases d'un genre à part entière, le 4X : Sid Meier's Civilization. 30 ans, six opus et quelques jeux dérivés plus tard, le monde est toujours accro à Civilization . Le sixième opus est même sorti sur consoles et iPad et est bien parti pour mieux se vendre que le V.Sid Meier a conçu et développé le premier opus mais a passé la main pour les suivants. Cela ne veut pas pourtant dire qu'il se contente de poser son nom sur la boite : il a touché de près ou de loin à tous les opus et c'est le directeur créatif de Firaxis. Dans une interview à la BBC , il explique que le gameplay est fondamental au jeu vidéo et que ce qui rend le medium unique et que les développeurs feraient mieux de se concentrer sur cet aspect plutôt que sur d'autres comme la monétisation.Si vous n'avez toujours pas joué à un Civilization, il y a un Humble Bundle avec tous les opus à partir sur III . Ca devrait vous occuper ces dix prochaines années. On note que dans Civ, les fins de partie sont souvent un mélange de réchauffement climatique et d'armes nucléaires. Heureusement ce n'est que de la fiction.