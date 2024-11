Cities Skylines 2 : Joyeux Hackniversaire

La dernière fois que je vous avais parlé de Cities Skylines 2 , c'était pour son premier DLC qui avait été inclus dans le jeu tellement il était honteux de le vendre séparément. Mais depuis de l'eau est passée sous les ponts et le jeu vient de fêter sa première année d'existence. Pour fêter ça, sans doute, une faille de sécurité vient d'être découverte dans le Paradox Mods. Si si, souvenez-vous, le truc qui remplace Steam Workshop pour permettre aux joueurs console de profiter des mods. Enfin les futurs joueurs console . Bon, si on faisait un petit bilan du jeu, un an après sa sortie ?12 mois sont donc passés. En général on peut en faire des choses en 12 mois.Seulement pour Colossal Order, le temps doit s'écouler différemment :- Où est la version console annulée 1 mois avant la sortie du jeu ? on n'en sait toujours rien - Où est le gestionnaire de mods unifié PC-console ? Il est sorti et s'appelle le Paradox Mods. Bon, de une il ne permettra pas aux joueurs console d'accéder aux mods programmés, donc les mods les plus utiles. De deux, un hacker vient donc de réussir à patcher un mod pour y introduire une .dll custom, ce qui pose quelques questions de sécurité.- Où sont les mods ? Ils sont là pour ce qui est des mods programmés, des cartes modifiées et des packs de textures, mais pour le moment le jeu ne dispose toujours pas d'un système d'importation de géométries 3D, donc il n'y a toujours aucun véhicule ni aucun bâtiment autre que ceux de base.- Où est le pack de 2500 batîments faits par des moddeurs annoncé à la sortie du jeu ? Il arrive, mais vu que l'importation n'est toujours pas au point (voir question précédente), ils sont finalement intégrés à la main par le studio et ne sortiront qu'au rythme de sénateur d'un toutes les 2 semaines (ou plus) . Le premier est français et est sorti ce lundi. Cocorico !- Où est le contenu du season pass acheté (et toujours vendu) 90€ sur Steam ? Outre le pont et la carte de San Francisco sortis à l'heure, et le DLC des plages déjà mentionné et intégré au jeu, les heureux primo-accédants comme les autres sont toujours dans l'attente du DLC "Bridge and Port", des contenus des bâtiments de créateurs "Urban Promenade" et "Modern Architectures" ainsi que des 3 radios.Et le jeu dans tout celà, au moins, en 12 mois, ils ont dû le patcher, non ?Et bien oui et non. Si les performances catastrophiques à la sortie sont devenues "supportables", le jeu peine toujours à avoir des mécaniques fonctionnelles et est toujours fondamentalement bridé par son UI tirée du premier jeu qui ne prend pas en compte toutes les subtilités ajoutées au 2.Si l'économie a effectivement été revue, elle reste largement une blague pour quiconque fait un peu attention à son budget et il a notamment fallu attendre le patch de la semaine dernière pour voir le tourisme commencer à fonctionner. Patch qui aurait aussi corrigé le reste des problèmes non complètement corrigés par le prédédent patch censé le faire des sans-abris qui continuaient à vivre dans la ville à perpétuité, incapables de retrouver du travail ou de la quitter (c'est presque réaliste vous me direz).Sinon, une tonne d'autres aspects sont toujours loin d'être au point, comme les 3 pauvres catastrophes naturelles qui font toujours pitié, la neige qui s'étire toujours à l'horizontal hors du carré de carte constructible et qui recouvre toujours les vitres des voitures en mouvement, juste pour en citer quelques uns.Bref, un an après sa sortie, Cities Skylines II souffre toujours du syndrôme du gâteau démoulé trop tôt. Pire, Colossal Order semble bien en peine de trouver les compétences pour remédier aux insuffisances techniques et de balance que nécessite un jeu de management de ville. Pour ceux qui aiment faire des dioramas, avec l'ajout d'une douzaine de mods, vous y trouverez votre compte. Pour ceux qui cherchent un jeu de gestion de ville, au mieux, attendez encore ou au pire attendez la relève.