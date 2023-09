Cities Skyline 2 : si près et pourtant si loin

Alors que Colossal Order ménage son teasing depuis des mois à coup de vidéos sur chaque système du jeu, de vidéos de développeurs, de vidéos de youtubers, et que l'on vient de passer en dessous du mois à attendre pour voir enfin la sortie du titre, Paradox vient d'annoncer que les versions console de Cities Skyline 2 n'était pas prêtes et sortiraient "au printemps 2024" au lieu du 24 octobre prochain en même temps que la version PC.De fait, c'est un peu la douche froide pour ceux qui ont pré-commandé le jeu qui n'auront que la satisfaction d'être automatiquement remboursés en attendant.Il faut dire que la version PC présentée jusque là est loin d'être finie et qu'avec les problèmes de shaders, d'objets non finalisés, de foule basse définition, de véhicules qui roulent dans la route et d'un framerate visiblement "éxigeant" (pour être poli), il paraissait difficile de corriger tout ça en 1 mois sur tous les supports.Preuve que la passe d'optimisation reste encore à prévoir, les configurations matérielles requises ont été drastiquement revues à la hausse, notamment en matière de GPU (voir l'illustration ci dessous).Espérons que ce dernier mois leur permettra de minimiser ces soucis et que la version PC s'en sorte au moins honorablement.