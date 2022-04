Changement de date pour Xenoblade Chronicles 3

C'était l'une des grosses annonces du Nintendo Direct de février : Xenoblade Chronicles 3 sortira cette année sur Switch. Et en février, Nintendo et Monolith Soft annonçaient même une date de sortie avec un vague septembre 2022. Concrètement, une date très avancée par rapport à son annonce, ce qui fait toujours plaisir.Mais voilà, ce gros J-RPG est finalement décalé... au 29 juillet ! Fait assez rare pour être souligné, le développement a tellement bien avancé qu'au final, Nintendo peut se permettre de sortir ce poid lourd en plein été. Et le mieux, c'est qu'il a l'air plutôt chouette, même si l'interface est surchargée comme jamais.Aussi, et là c'est peut-être une moins bonne nouvelle, on apprend que la version collector du jeu ne sera disponible uniquement que via le My Nintendo Store (en France en tout cas). De fait, il ne sera pas possible de trouver cette version dans votre boutique préférée et de pourquoi pas, l'avoir à un prix un peu plus abordable.