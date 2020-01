[CES] Jim Ryan présente le logo de la PS5

"Notre promesse aux 100 millions de membres de la communauté PlayStation est d'offrir le plus gros et le meilleur contenu. Et de livrer des expériences uniques aux joueurs avec une vitesse sans précédent. Il y aura bien d'autres choses à partager au sujet de la PlayStation 5 dans les mois à venir et nous avons hâte de dévoiler plus de détails, notamment le contenu qui mettra en valeur la plateforme et le futur du jeu vidéo. La communauté est le fondement de la croissance de notre entreprise et c'est pourquoi notre marque est si appréciée. C’est sur cette promesse que la marque PlayStation a été fondée il y a 25 ans et elle restera notre mission à l'égard des joueurs du monde entier."

Dans le monde du web parlant de jeux vidéo, il y a ceux qui font des lives de 3h sur YouTube parce que "Sony va faire une conférence au CES 2020 " et les autres, comme nous, qui sont un peu au courant que Sony ne veut pas forcément dire PlayStation. Et nous avons eu bien raison de ne pas nous enflammer. Cette nuit, Jim Ryan , PDG de Sony Interactive Entertainment , a donc parlé quelques minutes du futur de la marque et en a profité pour glisser quelques mots sur la future PlayStation 5 Comme on s'y attendait, il n'a pas été question de se presser en montrant la bête en détails, juste parce que Microsoft a dégainé en premier . Oh non. Jim a seulement fait un récapitulatif de ce qui a déjà été dit. Pour la nouvelle manette Dualshock 5, ce sera donc au moins des capacités 3D audio, de la technologie de retour haptique et des gâchettes adaptatives. Quant à la console en elle-même, elle comportera un SSD, de la technologie Ray Tracing et de l'adoption du format Blu-ray Ultra HD. Rien de bien nouveau donc, de même que son discours, rappelant quelques chiffres :Finalement, la seule vraie annonce, c'est celui du logo de la PlayStation 5, qui sera donc une continuité des logos PS3 et PS4. Et juste ça. Pas de console à l'horizon, ni même de manette. Pour rappel, concernant la PS4, Sony avait débuté par présenter la manette le 20 février 2013 lors du PlayStation Meeting , puis la console le 11 juin 2013 pendant la conférence E3 . Il n'y a donc pas de raison que Sony change ses plans, qui lui ont plutôt bien réussi. Il n'y a qu'à voir les chiffres pour se rendre compte que cette stratégie fonctionne plutôt bien : au début 2020, on compte 106 millions de PS4, 1,15 milliard de jeux, 5 millions de PlayStation VR et 38,8 millions de membres PS Plus sur les 103 millions d'utilisateurs actifs sur le PlayStation Network.