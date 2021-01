CES 2021 : Lenovo vous apprend LaVie

Le CES 2021 a beau être entièrement virtuel, cela n'empêche pas les constructeurs de gadgets de présenter les futurs produits impossible à recycler qui rempliront les décharges. Officiellement le salon commence Lundi mais certains constructeurs ont déjà commencé à montrer leur futurs produits. Lenovo a une co-entreprise appelée LaVie avec NEC et cette dernière a dévoilé le LaVie Mini.Il s'agit d'un mini PC portable comportant un écran 8" crachant du 1920 x 1200 et un CPU Intel de 11ème génération avec GPU intégré Xe. L'écran se replie et vous pouvez soit coller le portable dans un dock afin d'afficher le contenu sur un écran plus grand soit attacher des simili-JoyCons pour transformer le Mini en console portable. Le tout rappelle fortement la GPD Win 3 qui sera en précommande sur Indiegogo le 15 Janvier. Comme le proto d'Alienware l'an dernier , le Mini n'est pour l'instant qu'un concept et n'a ni prix ni date de sortie. Paradoxalement, le concept de mini PC portable est assez vieux. Par un heureux hasard, la nouvelle vidéo d'LGR présente un mini-PC de 1995 qui faisait aussi appareil photo numérique et téléphone !