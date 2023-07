Censure et froussardise, épisode 34

Au cas où vous l'ignorez encore, Take-Two Interactive déteste ses fans. Particulièrement ceux qui osent faire des créations dérivées de sa poule aux oeufs d'or, GTA. GTA San Andreas comporte plusieurs chaînes de fast food comme Burger Shot (une parodie de Burger King) et Cluckin' Bell (une parodie de KFC et Taco Bell). Elles sont ensuite apparues dans tous les GTA sortis après.Pendant la Comic-Con 2022 qui se tient à San Diego, il y avait un stand Cluckin' Bell qui poussait les choses assez loin . Il était tenu par Smokin J’s BBQ, une petite chaine de restau de San Diego. Comme ils ont beaucoup de succès, ils voulaient faire la même chose cette année avec en plus un stand Burger Shot mais ont reçu un cease & desist des avocats de Take-Two. A la place, ils vont donc appeler leur stand Dont Cluckin Tell, une parodie de parodie.Alors évidemment, ils auraient pu demander l'autorisation de Take-Two avant de se lancer dans l'aventure même s'ils ne l'auraient probablement pas eu. Mais surtout on ne voit vraiment pas le mal. Les stands en question font de la pub GRATUITE pour l'univers GTA surtout avec un GTA 6 en approche qui comportera surement les mêmes chaines de fast food. Ensuite on ne parle pas d'une installation permanente mais d'un petit stand temporaire.L'ironie est que Rockstar Games a piqué des tonnes d'éléments de la vie réelle sans demander la moindre autorisation. Les bâtiments vus dans les différents GTA sont des copies de bâtiments réels parfois sans le moindre changement. Idem pour les voitures, flingues et fringues. Les potes de CJ dans San Andreas sont inspirés du groupe NWA. Mais quand Rockstar le fait, c'est un hommage. Par contre quand un fan copie GTA, ça devient du vol vous comprenez. Quelle est la suite ? Attaquer en justice les cosplayeurs ? Ou la centaine de créateurs sur Etsy