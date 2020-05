Ne mentez pas. Vous avez boudé le jeu gratuit de Ron Gilbert . Mais il ne vous en veut pas. Au contraire : il vient même de publier le code source du jeu sur GitHub . Il est ici question du source du jeu codé dans un langage de script qui a une vague tête de Lua appelé Dinky. Le code du moteur reste lui propriétaire. Pour faire tourner le jeu, il vous faut d'ailleurs télécharger une version de dev du moteur Le but est de regarder la tambouille interne du jeu pour comprendre comment il est fait et pourquoi pas le modder ou créer votre jeu d'aventure de toute pièce à condition que ce soit à but non commercial. Ron a même fourni les assets graphiques et le projet FMOD. Ron a beau dire que c'est mal documenté mais c'est probablement mieux documenté que la plupart des langages de script internes (oui, c'est du vécu).