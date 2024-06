Captain Blood : cet automne sur PC et consoles ?

Techniquement c’est une arlésienne, mais dans les faits, elle avait complètement été oubliée. Alors faisons un petit rappel des évènements : annoncé à l'E3 2004, Captain Blood , est un jeu d'action-aventure à la troisième personne développé par Seawolf et qui était prévu initialement pour 2006. Le titre avait subi quelques retards notamment dûs à des batailles juridiques , puis on avait repris espoir en 2009 suite à des progrès significatifs et une quasi-finalisation.Malheureusement, de nouveaux litiges avec l’éditeur précédent du jeu, Playlogic , ont empêché sa sortie à l’époque. Rebelote en 2010, où une bande-annonce promettait une sortie en 2011, qui là encore ne s’est finalement jamais produite.Puis au printemps 2024, vingt années après sa première annonce, Captain Blood se "re-révèle" dans une bande-annonce épique d’environ une minute et vingt secondes. Forcément le titre est toujours un jeu d'action sur le thème des pirates, se déroulant dans l'Amérique espagnole du XVIIe siècle. Vous incarnez le redoutable corsaire, dans des aventures mêlant duels au pistolet, affrontements à l'épée, mais aussi des combats au canon à travers des batailles navales qu’on nous promet intenses.Seawolf Studio a été rejoint par General Arcade pour le développement pour un titre dorénavant édité par SNEG . Captain Blood est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch pour cet automne. En tout cas, on l’espère.