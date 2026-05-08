ACTU
Candellum : le jeu en vaut la chandelle
par CBL, email @CBL_Factor
Chaque année les étudiants de l'ISART créent des jeux en guise de projet de fin d'année. Ils sont même publiés sur Itch.io et servent au passage de portfolio aux élèves qui cherchent un travail. Un des jeux sortis l'an dernier qui a marqué les esprits est Candellum au point que c'est le premier jeu qu'ISART sort sur Steam.
C'est un Zelda-like dans lequel on joue le rôle d'une bougie. Quand elle est allumée on devient plus fort mais on fond. On peut lancer sa flamme sur les ennemis et leur voler leur cire pour se refaire une santé. C'est adorable, c'est bien pensé, c'est pas long, ça tourne au poil sur Deck et c'est gratuit.
C'est un Zelda-like dans lequel on joue le rôle d'une bougie. Quand elle est allumée on devient plus fort mais on fond. On peut lancer sa flamme sur les ennemis et leur voler leur cire pour se refaire une santé. C'est adorable, c'est bien pensé, c'est pas long, ça tourne au poil sur Deck et c'est gratuit.