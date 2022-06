Canard PC prend l'eau

Lors de son arrivée en kiosque au début du siècle, les plus brillants analystes prédisaient un destin funeste à Canard PC sous six mois. Presque vingt ans plus tard, les canards idiots sont toujours là (bon, pas tous, et on ne t'oublie pas Casque ) et rient de ces prédictions.Mais malgré cette incroyable longévité, tout ne va pas pour le mieux : le magazine a déjà connu des difficultés à de multiples reprises, et la vague qui vient de le heurter de plein fouet est probablement l'une des plus violentes depuis la création du magazine. Ivan, le Saint Patron du magazine, vous explique tout ça en détails , mais si vous voulez la version courte : COVID + baisse des ventes + actu assez morne (notamment sur le hardware) + guerre en Ukraine + augmentation du prix du papier + sexe + histoire de cul = meurtre.La conséquence de tout ça, c'est que le magazine va devoir réduire sa pagination pour les numéros à venir, afin de compenser la hausse du prix de la matière première. C'est déjà ennuyeux pour les lecteurs, mais ce n'est rien en comparaison du coût humain de cette nouvelle crise, puisque les rédactions (CPC canal historique, CPC Hardware, et la chaine Twitch) se voient contraintes de se séparer de pas moins de quatre de leurs membres : Ellen Replay Sylvester Standalone , et le striker Fishbone que l'on pensait pourtant indéboulonnable.Du coup, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez aider tous ces braves gens à affronter cette épreuve. Pour CPC, c'est très simple : abonnez-vous . Tous. Votre grand-mère aussi. Et pendant longtemps. En version papier si vous voulez continuer à raser des forêts, ou en version numérique si vous êtes une personne moderne. Vous pouvez aussi "lâcher des subs" (je crois que c'est comme ça que disent les jeunes) sur leur chaine Twitch : on vous rappelle que si vous avez un abonnement Bezos Prime, vous disposez d'un sub offert tous les mois, donc profitez-en. Et pour ceux qui vont devoir bientôt aller pointer à Pôle Emploi, là aussi il y a une solution, bien que plus ponctuelle : de gentils lecteurs du magazine ont ouvert une cagnotte , qui va rester active durant quelques semaines, afin de les aider à traverser cette sale épreuve, donc là aussi, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à contribuer.