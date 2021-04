Canard PC fait peau neuve

Jules-De-Chez-Smith-En-Face

On ne remerciera jamais assez nos généreux tipeurs qui nous permettent de faire vivre le site sans qu'on ait besoin de coller de pubs. Mais aujourd'hui, on va vous demander de redirigérer votre générosité versCanard PC. Le mensuel du jeu vidéo fondé par des anciens de Joystick a pas mal souffert de la pandémie : comme les gens ne sortent pas, ils n'achètent pas de magazines...Du coup Canard PC veut se réinventer en proposant une nouvelle formule qui comportera des articles plus long et une nouvelle maquette. Mais surtout il est question d'un nouveau site web et une appli mobile qui donnera accès aux abonnés à tous les articles du magazine base mais aussi aux hors série matos et jeux de plateau. Canard PC veut aussi lancer plus de podcasts et de streams Twitchs . Et pour financer tout cela, Canard PC a donc lancé une campagne Ulule ayant probablement la pire vidéo de tous les temps. Elle vous permet de vous abonner à prix réduit et de permettre à CPC de continuer leur belle aventure.Tant qu'on y est, allez aussi voir la chaîne Twitch de Gautoz . Il a quitté Gamekult pour partir en solo et son émission matinale sur l'actu des JV est parfaite pour bien débuter la journée. N'oubliez pas que si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pouvez vous inscrire à une chaîne Twitch gratuitement et la chaîne en question touchera des sous. Par contre il faut penser à le faire tous les mois.