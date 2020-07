Cadence of Hyrule s'offre un season pass

En son temps, Crypt of the Necrodancer avait accueilli un bon paquet de contenus additionnels, avec bien sûr de nouveaux personnages et des niveaux supplémentaires. Mais il y avait eu aussi et surtout des remix intégraux de la BO, par Danny Baranowsky, Jake « Virt » Kaufman ou encore Chipzel. Brace Yourself Games a annoncé que Cadence of Hyrule allait suivre le même chemin avec trois extensions au programme.La première, disponible dès maintenant, ajoute 5 personnages jouables (on incarnait soit Link soit Zelda dans le jeu de base). La seconda arrivera en août et ajoutera une quarantaine de nouveaux morceaux, avec là encore des remixes (Chipzel sera de la partie). La troisième est prévue pour octobre et s’annonce la plus copieuse, puisqu’elle permettra de jouer Skull Kid sur une nouvelle map, avec un nouveau scénario et là encore de nouvelles musiques. Les trois contenus seront disponibles à l’achat sur l’eshop de la Switch, soit indépendamment soit dans un season pass à 15 €. Et sinon, la version boîte débarquera (enfin) après la sortie de la troisième extension et contiendra l’intégralité desdits contenus.