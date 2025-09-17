Logo Factornews texte
C'est bientôt l'heure de la Wreckreation

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
 
À nouveau présenté lors du THQ Nordic Digital Showcase 2025, le jeu fortement inspiré par Trackmania en mode tôle froissée , on veut bien entendu parler de Wreckreation, a enfin sa date de sortie : c’est le 28 octobre 2025. On le rappelle, vous évoluerez dans un environnement de 400 km², pour vous affronter dans des courses arcades atypiques ; comme celles de Trackmania, quoi. Le titre sortira sur Steam, PS5 et Xbox Series pour un tarif d’entrée de 40 euros.

