C'est bien viré, c'est bien Tommy

L'Amico d'Intellivision n'est toujours pas sortie. Elle n'a même pas de date de sortie à part un vague "printemps 2022". Mais le problème est qu'en attendant, il n'y a aucun pognon qui rentre. Du coup Intellivision fait appel aux investisseurs et tente de récolter 5 millions de dollars en vendant des actions . C'est tout à fait légal et Intellivision a du montrer patte blanche à la SEC (l'autorité des marchés financiers américaine) en détaillant l'état de la compagnie Et ce n'est vraiment pas brillant . Comme Intellivision a tourné exclusivement à perte depuis sa re-formation en 2018, les dettes de la boite tapent les 8 millions de dollars. La gestion d'Intellivision semble aussi catastrophique avec près de 10 millions de dollars dépensés en R&D pour produire une console chère au matos largement dépassé. Intellivision a aussi probablement perdu 1,35 million de dollars suite à un contrat tombé à l'eau avec Ark Electronics USA qui aurait du être le fabricant de la console.Oh accessoirement la partie logicielle de l'Amico n'est toujours pas finie. Même si Intellivision arrive à récolter 5 millions de dollars, ce ne sera pas suffisant pour que la boite survive. Il faudrait une deuxième levée de fonds du même montant pour survivre 7 à 9 mois. Le document envoyé à la SEC précise même "an investment in the company involves a high degree of risk and should be considered by those who can afford the loss of their entire investment" et précise "It is possible that there may never be a fully operational Intellivision Amico".Tant qu'à faire, Intellivision suggère de vendre certains jeux en tant que NFTs... Histoire de rassurer (un peu) les investisseurs, Tommy Tallarico a décidé de quitter son poste de PDG . Il reste président d'Intellivision vu que c'est l'actionnaire majoritaire. Il ainvesti une fortune dans le projet. Il a été remplacé par Phil Adam, anciennement Chief Revenue Officer, un titre assez ironique vu que la boite n'a pas généré de chiffre d'affaire... Une des décisions récentes a été de délocaliser la boite au Delaware à la place de la Californie. C'est une pratique assez courante, le Delaware étant un paradis fiscal au sein même des US.Toujours dans le document de la SEC, Intelllivision admet avoir une expérience limitée quand il s'agit du prix et du marketing de ses consoles. Sans blague ! A $250, c'est $50 de moins qu'une Switch ou une Series S qui proposent une expérience nettement plus intéressante. Quant au marketing, il serait temps de ranger Tommy au placard . La nouvelle pub pour la console continue de mettre l'accent sur le fait que c'est une console familiale et facile à utiliser mais on a envie de dire que la Wii a déjà occupé ce marché il y a plus de 15 ans. Et elle proposait de meilleures graphismes.