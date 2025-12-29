Logo Factornews texte
Breath Of The Wild VR

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Créer des versions VR pour des jeux PC qui n'en ont pas est déjà un sacré défi. En plus du rendu, il faut penser à l'interface, aux contrôles, aux cinématiques... Imaginez maintenant que le jeu en question n'a pas de portage PC et ne tourne que via un émulateur. Mais rien ne semble arrêter les moddeurs : après 5 ans de boulot, Crementif en collaboration avec Flat2VR a sorti une version VR de The Legend of Zelda : Breath of the Wild en VR.

Tout y est : la navigation en room-scale, les contrôles avec les manettes à détection de movement, la compatibilité avec les autres mods... Pour y jouer, il vous faut un PC décent sous Windows, une casque de VR compatible OpenXR (à peu près tous à ce niveau), une version légale de BotW sur Wii U et l'émulateur Cemu en version 2.6. Crementif participe régulièrement au développement de Cemu. Le tout se télécharge ici.









