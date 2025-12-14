Bradley The Badger Badger Badger Badger Badger Badger

ACTU
par CBL, email @CBL_Factor
Bradley The Badger a du bol : on a oublié de le mentionner dans notre récap' Game Awards. Du coup il a sa propre news. Bradley The Badger est le premier jeu de Day 4 Night, un nouveau studio co-fondé par Christian Cantamessa et Davide Soliani. Le premier est un ancien de Rockstar qui était le lead designer de Red Dead Redemption et le second est un ancien d'Ubisoft qui était le directeur créatif des deux crossover Mario / Lapins Crétins.
Bradley The Badger est décrit à la fois comme une lettre d'amour aux jeux vidéo mais aussi une parodie de ces derniers. C'est de l'action-plateforme dans lequel on joue un blaireau qui évolue dans différentes parodies de jeux existants et qui finit par conprendre qu'il est dans un jeu vidéo. Mieux encore : il accède au mode debug du jeu ce qui lui permet de résoudre certaines énigmes. Sortie prévue en 2026 sur Steam et peut-être plus tard sur consoles.
