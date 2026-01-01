ACTU
Bonne année 2026 !
par CBL, email @CBL_Factor
Bonne année les gens ! On espère que vous avez passé la majorité du temps à jouer aux jeux vidéo. 2025 fût encore un cru exceptionnel à en croire l'équipe. Ce fut une année assez classique dans le sens où les studios bien établis ont sortis des suites de leurs jeux phares (Hades II, Hollow Knight: Silksong, Kingdom Come: Deliverance II, Monster Hunter Wilds, Death Stranding 2...) tandis que les jeux vraiment nouveaux sont venus de nouveaux studios (Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch, Ball x Pit...).
Les amateurs de ninjas ont été comblés avec le retour de Shinobi ET de Ninja Gaiden en plus d'Assassin's Creed Shadow. Battlefield a fait son grand retour avec BF6 mais a du faire de la place au nouveau bébé des anciens de DICE, Arc Raiders. Au delà de Clair Obscur et AC Shadow, le JV français a connu une bonne année. Sloclap a tenté de réinventer le foot avec Rematch. Dotemu a fait forte impression avec Absolum. Amplitude et Streum On sont revenus à leurs premiers amours avec respectivement Endless Legend 2 et Daimon Blades.
Du côté des constructeurs, les choses sont un peu étranges. Microsoft a sorti plus de jeux PS5 que Sony (Age of Mythology: Retold, Forza Horizon 5, Age of Empires II: Definitive Edition, les deux Hellblade, Gears of War: Reloaded, Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2, Microsoft Flight Simulator 2024 et Call Of Duty Black Ops 7). Nintendo a eu une bonne année en collant des mondes ouverts mais pas trop dans ses jeux phares (Mario Kart World, Metroid Prime 4, Donkey Kong Bonanza) et a sorti un pseudo F-Zero à la sauce Kirby.
Au niveau du matos, les consoles portables ont dominé l'actu. Outre le sucès de la Switch 2 et du Steam Deck, Microsoft a fini par sortir la sienne en partenariat avec Asus. La ROG Xbox Ally X semble avoir du succès même si elle est plombée par un prix délirant et un OS en carton. Valve a annoncé deux nouvelles bécanes : un casque VR tout en un et un mini-PC mais sans préciser de prix ou de date de sortie.
Parlons un peu business. Les licenciements ont été moins violents cette année mais 5300 personnes ont quand même pris la porte. Embracer continue de perdre des morceaux. Ubisoft a créé une filiale co-déténue par Tencent qui développera les futurs jeux Rainbow Six, Assassin’s Creed et Far Cry. L'Arabie Saoudite va racheter EA et Netflix tente de racheter Warner Bros.
Mais le sujet brûlant de 2025 était évidemment l'IA. Tous les studios majeurs ont commenté sur son utilisation allant de "Moi jamais !" à "Partout! Tout de suite !". Il est de plus en plus clair que l'IA n'est pas plus juste un simple outil pour aider la production mais est en train de remplacer une partie de la chaîne de production que ce soit pour générer des visuels ou pour remplacer des doubleurs. Au delà de cela, l'IA est en train de faire grimper les prix massivement à l'échelle mondiale en nécessitant une quantité indécente de CPU, GPU, RAM, SSD, eau et électricité. En quelques années, les mêmes boites de tech qui parlaient de "net zero" pour leur empreinte carbonne achètent aujourd'hui des turbo-réacteurs d'avion en guise d'alternateurs.
Et tout cela pour quoi ? Générer des pubs à la demande et innonder les plateformes de streaming de contenu générique ? Mais il y a pire : le web tel qu'on le connait est menacé. Depuis quelques années, Google ne fait pas que fournir des liens pour une recherche donnée. L'information est extraite des sites web et affichée directement dans Google. Mais ça se limitait souvent au cours de la bourse ou aux horaires d'avion. Depuis l'ère Gemini, toutes les recherches affichent un résumé des informations généré par AI. Le mode AI remplace le moteur de recherche traditionnel par un chatbot. Des nouveaux navigateurs comme Google Disco ou ChatGPT Atlas génèrent à la volée des pages web et/ou intéragissent avec elles sans interaction de l'utilisateur.
En clair, ces nouvelles manières de consumer le web font que les utilisateurs ne cliquent plus sur des liens et ne visitent plus les sites. Si plus personne ne visite les sites web, ils n'ont plus de traffic, ils n'ont plus de nouveaux visiteurs et ils n'ont plus de nouveaux inscrits. Financièrement ça va devenir compliqué si personne ne regarde les pubs ou ne s'abonne. Et ne croyez pas que les sites communautaires sont épargnés. Avant de devenir des fidèles de Factornews qui viennent sur le site par habitude, une majorité des lecteurs sont arrivés via un moteur de recherche...
Mais rassurez-vous ! L'orchestre continuera de jouer bien après qu'on a percuté le Titanic. En plus avec le réchauffement climatique accéléré par l'IA, les icebergs vont rétrécir de taille. Le monde continue de partir en couilles mais Factornews se porte vachement bien en fait. Buck Rogers est même sorti de sa pré-retraite. On a une équipe très solide qui publie régulièrement des papiers de qualité. Par exemple, notre couverture de la Gamescom par Frostis et Billou dépasse de très loin ce que j'ai pu lire dans la presse pro. Xavor2 a relancé notre chaîne Twitch et Max a corrigé quelques soucis du site (on a viré le bouton Google+ !).
Comme toujours, c'est grâce à vous, nos lecteurs. On remercie particulièrement tous ceux qui nous filent des sous via Tipee mais ce n'est pas le seul moyen de nous aider. Si vous ne l'avez pas encore fait, créez un compte et postez des commentaires pour faire le site. Promis, on ne mord pas. Partagez nos articles sur les réseaux sociaux et particulièrement Bluesky. Postez vos chefs d'oeuvre sur Slice. Si un sujet vous tient à coeur, n'hésitez pas à nous proposer un article. On se fera un plaisir de vous guider dans l'écriture, de le relire et de le publier. Typiquement cette année PetitPrince nous a introduit au monde de Tetris: The Grand Master dans un dossier fantastique en cinq parties.
Bonne année les gens ! On vous souhaite une bonne santé et plein de belles choses pour 2026. Introduisez les jeux vidéo à vos proches ! Tout le monde parle de Clair Obscur donc c'est un bon Cheval De Troie pour parler des autres jeux. Allez-y en douceur mais il est temps que le monde se rende compte que les JV ne se limitent pas à CoD, Mario Kart et EA Sports.
