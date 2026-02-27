ACTU
Bon Big Bisou de Monte-Carlos
par Xavor2Charme, email
Sorti en accès anticipé en automne dernier, Assetto Corsa Rally continue son petit bonhomme de spéciale. Fin décembre sortait la mise à jour 0.2 apportant l’Alpine A110 (la plus belle voiture jamais produite selon moi) et le circuit glacé de Ghiacciodromo Livigno. Ce tracé a vraisemblablement permit à Supernova Games Studios de se faire la main niveau simulation de neige avant de proposer cette mise à jour 0.3 nous offrant le classique parmi les classiques : l’enneigé rallye de Monte-Carlo.
Le jeu propose maintenant 2 nouvelles spéciales issues de l’épreuve : les 13 km de Sisteron et bien sûr les 18 km du Col de Turini. Comme d’habitude, le tout est scanné au laser et il faudra bien 10-12 minutes de souffrance (sur le sec) pour arriver au bout de l’ascension du col.
Le développeur s'enorgueillit aussi d’offrir la première simulation de neige en temps réel dans un jeu de rallye : s’il fait moins de 0 C°, il y a des chances que la neige se mette à tomber pour transformer un tracé déjà farceur en patinoir au bord d’un ravin. En outre, le jeu permet maintenant de chausser les pneus neiges adaptés pour affronter la poudreuse.
Pour terminer, 2 nouvelles voitures font leur apparition : la Lancia Fulvia Coupé 1.6 HF Gr.4 et la ŠKODA Fabia RS Rally2. Assetto Corsa Rally est devenu mon jeu d’appoint entre 2 courses d’iRacing, avec des sensations au volant de plus en plus convaincantes au fil des mises à jours et un suivi pour l’instant assez exemplaire.
