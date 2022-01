Blizzard joue sa survie

À peine une semaine après le rachat d'Activision par Microsoft , celui-ci commence déjà à porter ses fruits : Blizzard vient d'annoncer être en train de travailler sur un nouveau jeu ! Alors par contre, il va falloir tempérer ses attentes : pour l'instant, on sait qu'il s'agira d'un jeu de survie, dans un nouvel univers (donc pas Warcraft / Starcraft / Diablo / Overwatch), sur PC et consoles - probablement des consoles dont le nom commence par "X" et finit par "box". Et... c'est tout. Absolument tout est à faire, et ce n'est pas pour rien que cette annonce s'accompagne d'une offre de recrutement en vue de former l'équipe qui bossera sur ce jeu. Du coup, sachant qu'on part de rien, et en tenant compte de la durée moyenne du développement d'un jeu chez Blizzard, ce sont probablement vos enfants qui auront l'occasion d'y jouer.