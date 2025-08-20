ACTU
BioShock : Rod Fergusson à la rescousse
par CBL, email @CBL_Factor
Rod Fergusson a commencé sa carrière chez Microsoft mais il s'est surtout fait un nom en entrant chez Epic Games en 2005 et en produisant l'ultra-populaire Gears Of War. Il a ensuite produit ses deux suites et d'autres jeux Epic Games comme en Bulletstorm et Infinity Blade. Il est connu pour être le gars qui mène les projets à terme donc après avoir quitté Epic en 2012, il a rejoint Irrational Games pour produire un projet dont le développement était chaotique : BioShock Infinite. Après la sortie du jeu en 2013, il a quitté 2K pour revenir à ses premiers amours en produisant Gears Of War 4 et Gears 5 chez The Coalition.
En 2020, il a rejoint Blizzard pour en charge de la licence Diablo et surtout de Diablo IV. L'histoire se répète : il vient de quitter Blizzard pour rejoindre Cloud Chamber en qualité de Head of the BioShock Franchise. Il est en charge du studio et du développement du nouveau BioShock qui a du mal à progresser. Au delà de cela, il est aussi en charge de la licence BioShock dans son ensemble y compris le film pour Netflix.
