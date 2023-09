Bill Willingham (Fables) nous fait un beau cadeau

Vignette réalisée par Bembiann sur Deviant Art

Pour commencer, on vous rappelle très brièvement que Fables est un comics créé par Bill Willingham , qui présente divers personnages de contes de fées et de folklore. C’est de cet univers qu’est tiré le jeu The Wolf Among Us de Telltale . Seulement voilà, au départ il avait un contrat avec l’éditeur DC , et ces derniers ont non seulement donné l’autorisation au studio de développement de modifier radicalement son œuvre dans l’adaptation sans le tenir informé, mais de plus ils se seraient bien gardé de lui reverser les sommes relatives à ses droits d'auteur de cet réappropriation de l'univers de Fables.Vous retrouverez toute l’affaire en détail sur Rock Paper Shotgun ou sur Eurogamer , mais ce qu’il y a à comprendre c’est qu’il s’agit d’un litige de plus avec DC qui depuis un long moment apparemment ne respecterait supposément pas son contrat avec Bill Willingham. L’auteur a des convictions bien trempées et fidèle à sa logique il a déclaré : « J'ai choisi de l'offrir à tout le monde. Si je n'ai pas pu empêcher Fables de tomber entre de mauvaises mains, c'est au moins une façon de faire en sorte qu'elles tombent également entre de nombreuses bonnes mains. Puisque je crois sincèrement qu’il y a encore plus de bonnes personnes que de mauvaises dans le monde, je considère cela comme une forme de victoire. ».Depuis le 15 septembre 2023, Fables est ainsi tombé dans le domaine public, un beau cadeau à ses fans, et un beau baroud d'honneur vis-à-vis de DC. Cependant, Bill Willingham rappelle que cela ne concerne pas ce qui a été publié par l’éditeur et le jeu vidéo de Telltale qui font l’objet de contrats spécifiques , mais bien de nouvelles créations originales dans cet univers.