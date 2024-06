Alors que Beyond Good & Evil a été retiré de Steam et de l’Epic Games Store, mais reste disponible sur Ubisoft Connect et GOG où il est actuellement en promotion , on se doutait bien que l’arrivée de Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition n’était qu’une question de jours. Et nous ne nous sommes pas trompés, puisque le remaster est attendu pour le 25 juin. Ça promet une semaine chargée !Le jeu reste inchangé, mais bénéficiera d’une réorchestration de plus de quinze morceaux de la bande originale, ainsi que d'une résolution 4K à 60 FPS. Les contrôles ont été améliorés, une nouvelle chasse au trésor devrait nous éclairer sur le passé de Jade, et le jeu proposera du cross-save (il semblerait qu'un compte Ubi soit obligatoire).Beyond Good & Evil - 20th Anniversary Edition sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.