Better eShop does what Nintendon't

Jusqu'à la Wii U, publier son jeu ou son appli sur une console Nintendo était soumis à des critères de qualité. Avec la Switch, tout a disparu. N'importe quel clampin peut publier son horloge interactive ou son jeu moisi fait avec trois packs d'assets de la boutique Unity. Il y a près de 24000 jeux et applis sur l'eShop Switch contre moins de 4000 sur le PS Store par exemple.Vous allez me dire que c'est encore pire sur Steam (19000 jeux sont sortis sur Steam en 2024) mais il y a une grosse différence : Steam possède tout un tas d'outils pour faire le tri : des recommandations, des tops, des listes créées par les utilisateurs, des avis, des filtres... Les rares filtres de l'eShop semblent inefficaces vu que Disco Elysium se retrouve par exemple avec les genres "Lifestyle" et "Party". Nintendo n'en a rien à carrer : ils tiennent avant tout à vendre leur propres jeux et les mettent largement en avant. La seule liste existante, celle des " Must Play " ne propose quasiment que des jeux Nintendo.Face à ce constat déprimant, Nintendo Life a créé Better eShop qui reprend un peu l'interface de l'eShop mais en étant moins focalisé sur les jeux Nintendo et en filtrant toutes les daubes . Il y a aussi des listes de jeux triés à la main par Nintendo Life et contrairement à l'eShop, vous pouvez donner vos avis sur les jeux ! Une fois trouvé le jeu de ses rêves, l'achat final se fait sur l'eShop de Nintendo. On applaudit l'effort des deux mains.