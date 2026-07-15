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Battlefield 6 : le combat naval revient

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Battlefield 6 maintient une solide base de fans avec près de 40 000 joueurs simultanés sur la version Steam. C'est en partie du au fait que le jeu reçoit du nouveau contenu régulièrement et gratuitement. La saison 4 qui va démarrer le 21 juillet va réintroduire un des trucs les plus cool de la licence : le combat naval. 

Comme dans Battlefield 4, ça se passera principalement à base de petites frégates et de bateaux gonflables et ça a l'air fort rigolo. Pour tester le tout, cette saison 4 ajoutera deux cartes : Tsuru Reef, une série de petits îlots, et une version moderne de la mythique Wake Island. le tout vous permettra enfin de combattre sur terre, sur mer et dans les airs. We shall fight them bitches ! comme dirait "Winton" Churchill. Cette saison 4 ajoutera aussi deux avions de combats biplace : le F/A-18 Super Hornet et le F-14 Tomcat, les stars des deux films Top Gun. Le Tomcat a même les ailes qui se replient quand la post-combustion s'enclenche.

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